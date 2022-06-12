شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ تناقش اقتراح برغبة لإنشاء وكالة أدوية الكوميسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محيى محمد حافظ، بشأن إنشاء وكالة أدوية الكوميسا وإنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد)"، بالاشتراك مع لجنة الصحة، وبحضور ممثلى الحكومة.

وأشادت اللجنة بالاقتراح برغبة وتركيزه على أهداف أهمها الارتقاء بصناعة الدواء فى مصر وحل مشكلاتها لعودتها للريادة فى أفريقيا والوطن العربى وكافة دول العالم.

واستعرض النائب محيى محمد حافظ، الاقتراح برغبة، مؤكدا أنه يستهدف استعادة دور مصر الريادى فى صناعة الدواء، وزيادة الصادرات المصرية فى الأدوية إلى الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، وكذلك فى الدول العربية.

من جانبه، قال النائب الدكتور عفت السادات، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح برغبة مهم ويستهدف زيادة وتعظيم الصادرات المصرية من الدواء من 285 مليون دولار إلى 2 مليار دولار، وعودة مثر للريادة المصرية فى الدواء.

وأشار السادات، إلى أن القيادة السياسية تهتم بملف تطوير ودعم صناعة ومنظومة الدواء المصرية للنهوض بها، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة توفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة فى هذا الإطار، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية، وهو ما سيؤدى إلى النهوض بمنظومة الدواء.

وقال ممثل الحكومة أنه يتم التصدير حاليا بنحو 285 مليون دولار أدوية، متابعا: "يوجد 160 مصنع أدوية فى مصر وجميعهم ينتج بشكل جيد، ولكن لدينا مشاكل فى التصدير، وتوجد مشكلة فى التسجيل والتداول، وحاليا شركات القطاع الاستثمارى تنتج حوالى 95% من دواء مصر".

وفى نهاية الاجتماع، أعلن النائب عفت السادات رئيس اللجنة أن اللجنة ستستكمل مناقشة الاقتراح برغبة فى اجتماع لاحق لمزيد من الدراسة، وسيم دعوة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والصناعة لحضور الاجتماع لاستكمال المناقشات.