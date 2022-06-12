شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة في أمريكا تحطم الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كل من فينيكس ولاس فيجاس ودنفر ووادي الموت بكاليفورنيا درجات حرارة قياسية يوم السبت، حيث اجتاحت الحرارة الخطيرة جنوب غرب أمريكا.

أبلغت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في فينيكس عن درجة حرارة 114 درجة فهرنهايت (46 درجة مئوية) ، معادلة بذلك الرقم القياسي للتاريخ الذي يعود إلى عام 1918.

وسجلت لاس فيجاس رقماً قياسياً لليوم المحدد في عام 1956، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 109 فهرنهايت (43 درجة مئوية).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هناك احتمال أن ترتفع درجات الحرارة في كلتا المدينتين أكثر من ذلك.

في كولورادو ، وصلت دنفر إلى 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية) ، محققة الرقم القياسي المسجل في عام 2013 لكل من درجة الحرارة المرتفعة وأول يوم تقويمي لتصل إلى 100 فهرنهايت.

كما وصلت درجات الحرارة في العديد من المناطق الداخلية في ولاية كاليفورنيا إلى ثلاثة أرقام بحلول فترة ما بعد الظهر ، مع ارتفاع قياسي في 11 يونيو من 122 درجة فهرنهايت (50 درجة مئوية) وصلت في وادي الموت.

وأُطلقت تحذيرات من الحرارة الزائدة لأجزاء من شمال كاليفورنيا عبر الوادي الأوسط ونزولاً إلى الصحاري الجنوبية الشرقية.