شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. «البحرية الأمريكية» تعلن توقف مهام الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستعلق لفترة كل عمليات الطيران، لإجراء مراجعات تتعلق بالسلامة وتدريبات بعد وقوع ثلاثة حوادث تحطم مؤخرا، بما في ذلك حادث وقع الأسبوع الماضي في منطقة إمبريال كاونتي بولاية كاليفورنيا، ولقي فيه 5 من مشاة البحرية الأمريكية حتفهم.

وأمر نائب الأميرال، قائد القوات الجوية البحرية، كينيث وايتسيل، بتوقف أكثر من 300 وحدة طيران بحرية لايتم نشرها في الولايات المتحدة، أو الخارج لمدة يوم واحد يوم غد الاثنين لمراجعة تدابير سلامتها وممارساتها.

وجاء فى إعلان البحرية الأمريكية الذى صدر أمس السبت أن الوحدات المنتشرة ستجري المراجعة "في أقرب فرصة ممكنة".