شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتهم روسيا بعرقلة جهود تصدير الحبوب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، اتهامات إلى روسيا بعرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى وصول صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق.

وقبل بدء مؤتمر وزراء دول منظمة التجارة العالمية، قال دومبروفسكيس في جنيف اليوم الأحد، إن مفاوضي الأمم المتحدة يبذلون جهودا منذ أسابيع من أجل توصيل ملايين الأطنان من الحبوب المخزنة في أوكرانيا إلى السوق العالمية لتفادي حدوث أزمات جوع في مناطق أخرى من العالم " ومن الواضح من هو المسؤول عن هذه العرقلة".

وأضاف السياسي اللاتفي أن " روسيا بيدها أن تنهي عدوانها وبيدها أن تتوقف عن منع الصادرات الأوكرانية".

وقبل انطلاق فعاليات المؤتمر، كانت الدول الأعضاء بالأتحاد الأوروبي، ودول أخرى قد عقدت ندوة مقتضبة بعنوان "التضامن مع أوكرانيا".

وأشار دومبروفسكيس إلى أن أكثر من 50 دولة وقعت على إعلان لدعم أوكرانيا وذلك بغرض الحيلولة دون أن تطغى الحرب على المفاوضات الوزارية بشأن قضايا أخرى، فيما يعد موضوع الأمن الغذائي من بين القضايا المطروحة أمام المؤتمر.