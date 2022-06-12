شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه الكامل لـ «بوتين».. ماذا سيحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" أعرب اليوم عن دعمه الكامل للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على الرغم من الإدانة الدولية لغزو أوكرانيا.

وقال "كيم" في رسالة بعث بها إلى "بوتين" بمناسبة "يوم روسيا": "إن الشعب الروسي حقق نجاحات كبيرة في تحقيق القضية العادلة المتمثلة في الدفاع عن كرامة وأمن بلاده في الوقت الذي يتحدى فيه كل أنواع التحديات والصعوبات، ويقدم الشعب الكوري الشمالي لهم كل الدعم والتشجيع "، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

الجدير بالذكر أن إشارة كيم الواضحة إلى الهجوم غير المبرر على أوكرانيا باعتباره "سببًا عادلًا" للدفاع عن أمن روسيا هي أحدث علامة توضح العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة منذ عقود بين البلدين.