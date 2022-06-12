شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تبني سياجاً بطول 140 كم على الحدود مع بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت السلطات البولندية، التي تسعى لمنع تكرار أزمة هجرة شهدها العام الماضي عندما اقتحمت حشود من المهاجرين الحدود، أنه تم الانتهاء من سياج بطول نحو 140 كيلومترا تقريبا على الحدود مع بيلاروس.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته دورية الحدود البولندية اليوم الأحد، فسوف يتم البدء في عمل حاجز إلكتروني في الأيام المقبلة. وأظهر الفيديو سياجا عاليا مع مركبات تقوم بدوريات على مسار أمامه.

كانت حدود بولندا مع بيلاروس، والتي تمتد بطول 418 كيلومترا، قد تحولت إلى نقطة ساخنة للهجرة العام الماضي عندما توافد آلاف الأشخاص فجأة، وتردد أن بيلاروس شجعت هؤلاء المهاجرين على الوفود إليها ثم نقلتهم إلى الحدود بقصد إحداث أزمة.

وجاء العديد من هؤلاء المهاجرين من مناطق تعاني من الحرب، ما يعني أن الجانب البولندي لم يكن أمامه سوى السماح بتدفق غير منضبط وإلا يتم اتهامه بصد المهاجرين الذين يحاولون الفرار حفاظًا على حياتهم.