الزيدي يدعو لإبعاد الحشد عن المحاصصة والصراعات السياسية

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحشد اتقدم بالشكر والعرفان لكل من ضحى ودعم وشارك في وضع أسس وقواعد الحشد منذ بدايته، وخصوصاً قادة النصر ورفاقهما من شهداء قادة الفصائل".وأضاف، "يجب أن نحافظ على الحشد كمؤسسة ضامنة لوحدة العراق وسلامة أراضيه ونبعده عن المحاصصة والصراعات السياسية".

ادناه التغريدة كاملة: