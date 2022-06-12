المرور تعلن قطع طريق حيوي في بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن قطع طريق في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد؛ لغرض الاكساء والتبليط.



وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "كوادر امانة بغداد باشرت اليوم في الساعة ٤ عصراً بأعمال الاكساء والتبليط الممتدة، من ساحة مالك الاشتر بأتجاه الدباش والمسار المعاكس، وكذلك من أسفل الجسر الدباش بأتجاه ساحة مالك الاشتر، والشارع الخارج من الكاظمية سيطرة الدباش بأتجاه مالك الاشتر، وقد تم تحويل سير المركبات باتجاه منطقة الدولعي".



وأضافت، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، وجه بان تكون دوريات المرور التابعة لقاطع الكاظمية، منتشرة في اماكن العمل لتنظيم حركة السير والمرور".