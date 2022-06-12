متنفذون يحوّلون متنزهاً في بغداد إلى قطع سكنية!.. مطالبات بردعهم (فيديو +صورة)

وقال مواطن ظهر في شريط مصور، تابعته الخليج 365، إن "عدداً من المتنفذين، ضغطوا باتجاه إصدار سندات لحديقة في منطقة شارع فلسطين، تمثل متنفساً للأهالي في المنطقة".

وأضاف، أن "الحديقة كان من الممكن أن يتم تطويرها، لكن الفساد المالي والإداري وصل إلى دفع الجهات المتنفذة لتوزيع هذه الحديقة العامة إلى قطع سكنية، بعد تسجيلها بسندات أراضٍ".



وأشار إلى أن "أمانة بغداد صرفت عام 2010 على الحديقة، قرابة الـ 500 مليون دينار عراقي، على نافورة ووضع أشجار، وترتيب للحديقة العامة، حتى جاء المتنفذون في غفلة من الزمن، لتوزيع الحديقة كقطع أراضٍ بسندات سكنية من أجل بيعها بمبالغ خيالية".

وخرج المواطنون الذين يحيطون بالحديقة، بمناشدات ومظاهرات للمعنيين قائلين، إن "الفساد الإداري وصل إلى مستوى لا يُطاق، وبلاء كبير أن تكون حديقة عامة تصرف عليها ملايين الدنانير، ثم تأتي أمانة بغداد ومديرية التسجيل العقاري في الرصافة لتحويلها إلى قطع أراضٍ".



وطالب الأهالي مجلس القضاء الأعلى والبرلمان بالبحث عن هذا الفساد الإداري والمالي، الذي "يريد تحويل متنفس الأهالي إلى قطع سكنية، لأناس متنفذين كي يبيعوها بمليارات"، على حد قول الشخص الذي صور الفيديو.