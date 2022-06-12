انت الان تتابع خبر الغانمي واللامي يبحثان تسهيل عمل المحامين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، مع نقيب المحامين أحلام اللامي، تسهيل عمل المحامين اثناء مراجعاتهم لمؤسسات وزارة الداخلية.
وقالت نقابة المحامين في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الغانمي زار مقر نقابة المحامين، وكان في استقباله نقيب المحامين المحامية أحلام اللامي.
وتباحث الجانبان، وفق البيان، "سبل التعاون المشترك بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية فيما يخص عمل المحامي اثناء مراجعاته لمؤسسات وزارة الداخلية".
وتباحث الجانبان، وفق البيان، "سبل التعاون المشترك بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية فيما يخص عمل المحامي اثناء مراجعاته لمؤسسات وزارة الداخلية".