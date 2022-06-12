الغانمي واللامي يبحثان تسهيل عمل المحامين

وقالت نقابة المحامين في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الغانمي زار مقر نقابة المحامين، وكان في استقباله نقيب المحامين المحامية أحلام اللامي.

وتباحث الجانبان، وفق البيان، "سبل التعاون المشترك بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية فيما يخص عمل المحامي اثناء مراجعاته لمؤسسات وزارة الداخلية".

