"إعلامى الوزراء": الشائعات تستهدف المشروعات القومية والصحة والتموين والزراعة

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن مصر تعرضت لكم كبير من الشائعات خلال المرحلة السابقة، مضيفا: "أغلب هذه الشائعات كان مغرضا".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والذى ناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن " تطوير تقرير الشائعات الذي يصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،: "بعد الرد على الشائعات تعاد الشائعة بطريقة أكثر تعقيدا، والشائعات تركز على القضايا التي تهم المواطن مثل المواسم الخاصة بالتموين والدعم والتعليم، لافتة إلى أن الفترة السابقة شهدنا شائعات كثيرة متعلقة بأزمة فيروس كورونا، وصدرت شائعات على لسان منظمة الصحة العالمية وتم الرد عليها بعد التواصل مع المنظمة حتى لا تؤثر على المواطنين.

وأضافت :"الشائعات تستهدف أيضا المشروعات القومية الكبرى والبعض اطلق شائعات حول توقف مشروع حياة كريمة بسبب التحديات الاقتصادية، ونقيس انتشار الشائعات على أرض الواقع، ونتابع القنوات المعادية للدولة لرصد الشائعات على هذه المحطات الإعلامية.

وقالت إن الرد على الشائعات يجب أن يصاحبه رفع الوعي للرد على الشائعات، لافتة إلى شائعات استهدفت الفواكه وجودتها، وزعموا أن هناك مشكلة تتعلق في جودتها بسبب مياه الري، وهذا غير صحيح .

و قالت د زغلول إن هناك تقرير سنوي يرصد الشائعات لمواجهتها، وأنه يتم تحليله وإصدار نتائج للتعامل مع المشكلات، وأوضحت أن الحرب مستمرة والشائعات تزيد، ويختلف شكلها وصياغتها ونواجهها ولا نتوقف عن ذلك، مضيفة:" الشائعات هدفها تشكيك المواطن في موسسات الدولة وإحباطه وتصدير الطاقات السلبية له".

وقالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام: " يجب أن نستبق الشائعات برفع الوعي ونشر الحقائق وأن نكون الفعل و ليس رد الفعل.

وقال النائب طارق التهامي عضو اللجنة، إن الشائعات مثل الفيروس الذي يتحور مطالبا بالرد عليها عبر السوشيال ميديا طالما تظهر على السوشيال.

بينما قال النائب يحيي الفخراني عضو اللجنة: " جوزوني 100 واحدة، ودخلوني العناية المركزة مرات، وأعلنوا وفاتي مرات ومرات، ثم تحدثوا عن الفنان عادل إمام بنفس الصيغة.

وأضاف الفنان يحيى الفخراني: كنت أتضايق من الشائعات، ثم مازح أعضاء اللجنة، قائلا وهو يضحك: الشائعات ضدي خفتت هل ده معناه إني مش مهم؟.

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الحكومة احسنت حينما انشئت المركز الإعلامى بمجلس الوزراء للرد على الشائعات .

وقال: لابد أن نعترف بأن مصر تعرضت لقدر كبير من الشائعات الخطيرة، ربما لم تتعرض لها أى دولة فى العالم .

وأستطرد الدكتور محمود مسلم قائلا: هناك مواقع وقنوات استهدفت مصر طوال 24 ساعة فى اليوم، وللأسف فى البداية كان هناك رأى بضرورة عدم الأهتمام بهذة الشائعات وتجاهلها، لافتا إلى أن الإتجاه تغير الآن، لاسيما وأن التجربة أثبتت أن التراكم يؤدى إلى آثار عند المواطنين، فتتحول الشائعة إلى حقيقة .

وشدد الدكتور محمود مسلم على أهمية مواجهة الشائعات، لاسيما أن استمرار أنتشارها يؤدي إلى فقد الثقة في النظام .

قالت النائبة راجية الفقي مقدم الاقتراح برغبة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اجتماع اللجنة، إن تقرير الشائعات التى يصدر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يعد أحد الأليات الهامة جدا .

وقالت:هذا التقرير كان له دور مهم بدأ فى عام ٢٠١٤ وتحديدا مع الإجرام الذى ظهر من الجماعة الإرهابية، واستطردت قائلة: المركز كان أحد الأذرع لمواجهة الإرهاب .

وأشارت النائبة راجية الفقي، أن الشائعات لها محددات اساسية من بينها درجة تماسك المجتمع نفسه ومستوى التواصل مع الجهات وتصحيح وإعلان المعلومة، وقالت: كلما كان التواصل قوي كلما انخفضت ظاهرة الشائعة، وطرح المعلومة ومحدداتها تقلل من انتشار الشائعات .

وشددت النائبة راجية الفقي على أن انتشار الشائعات يؤدى إلى تفكك المجتمع والإحباط، فضلا عن ظهور أمراض نفسية، مبينة إلى أهمية مراجعة تطوير آليات انتشار الشائعات وإعادة قياس الأثر.