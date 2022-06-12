شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مهنئا تنسيقية الأحزاب بذكرى التأسيس: حازت تقدير واحترام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب إرادة جيل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعيد الرابع لتأسيسها، حيث استطاعت على مدى 4 سنوات من ظهورها فى المشهد السياسى المصرى أن تحوز تقدير واحترام غالبية الشعب المصرى العظيم، بأداء وطنى يغلب مصالح الوطن فوق أي مصالح شخصية".

وأكد حزب إرادة جيل فى بيان له، أن المتابع لنشاط وأداء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ يلاحظ بوضوح أن أعضاء التنسيقية حرصوا فى ممارستهم البرلمانية الرقابية والتشريعية تصدوا لقضايا الوطن ودافعوا عنا وانحازوا إلى هموم المواطن ومارسوا الرقابة بأسلوب جديد هدفه التصحيح وليس التشهير".

وذكر حزب إرادة جيل أن أعضاء التنسيقية فى مواقع العمل التنفيذى سواء نواب للمحافظين أو مساعدون للوزراء قدموا نماذج جيدة في العمل التنفيذى وتحملوا المسئولية الوطنية باقتدار".

وأشار حزب إرادة جيل إلى أن التنسيقية منذ تأسيسها فى عام 2018 عقب دعوة الرئيس السيسي لتنمية الحياة السياسية خاصة بين الشباب لم تحيد عن الطريق الذي اختارته لها منذ تأسيسها وحتى الآن، وهو أن الوطن يحتاج منا الكثير والسعى نحو إعلاء مصالح المجتمع وأن تصبح منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية وأصبحت حلم لكثير من شباب مصر للانضمام إليها والتكاتف خلف المشروع الوطنى الذى يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".