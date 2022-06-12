شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وغدا مناقشة قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسة العامةغدا الساعة الحادية عشر، ومن المنتظر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويأتى مشروع القانون فـي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجدوال الملحقة بمشروع القانون 2023./2022

ونص مشروع القانون فى مادته الاولى على ان تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023،/2022 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1052707 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.