شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: انخفاض معدلات البطالة.. واهتمام بالغ بقطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، أن هناك انخفاض فى معدلات البطالة، مشيرا إلى أنها انخفضت من 7.4% إلى 7.2% خلال عام، قائلا: "وفى نفس الوقت الحكومة والوزارة تركز على توفر فرص عمل كريمة بمقابل مادى جيد، وهناك اهتمام بالغ بقطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

كما لفت مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، موضحا أن مشاركة السيدات بسوق العمل متدنية حيث تبلغ نسبتها 16%، قائلا: "ومن أهم أهداف برنامج تنمية الأسرة المصرية دفع وتحسين التمكين الاقتصادى للمرأة عبر سياسات اقتصادية واجتماعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.