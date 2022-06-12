شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: انتزاع 1336 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1,336 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 42 لغمًا مضادًا للأفراد، و245 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,048 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وتمكَّن فريق "مسام" من نزع 128 لغمًا مضادًا للدبابات و387 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحدة مضادة للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 29 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ونزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ونزع فريق مسام في محافظة مأرب لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي، و30 لغمًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، و500 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نزع في محافظة شبوة 14 لغمًا مضادًا للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عين، كما نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

ونجح فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، و12 لغمًا مضادًا للدبابات و146 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و19 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 2,773 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 345 ألفًا و147 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.