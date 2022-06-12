بوتين يشيد بدور الإمبراطور بطرس الأكبر ودوره في بناء قوة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإمبراطور بطرس الأكبر، له فضل مميز في بناء روسيا، ما جعلها قوة عالمية تحت قيادته.



وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة "عيد روسيا": "نحن فخورون بالإنجازات والانتصارات العسكرية لأسلافنا كل أولئك الذين اجتهدوا وعرفوا كيفية المضي قدما واكتشاف أشياء جديدة وتحقيق التطور التدريجي للوطن الأم والدفاع عن الوطن الأم في المعارك وتأكيد دوره الجدير في العالم".

وتابع: "هناك مزايا بارزة خاصة، مع الإمبراطور بطرس الأكبر، الذي نحتفل هذا العام بالذكرى 350 لميلاده".

وأضاف الرئيس الروسي أن "بطرس يعد بحق المصلح العظيم، وقد تمكن من تحقيق تغييرات أساسية في جميع مجالات الحياة تقريبا ... أولا وقبل كل شيء، في الحكومة، وفي التنمية الاقتصادية، وفي بناء جيوش وقوات بحرية قوية لا تقهر، كذلك حقق إنجازات كبيرة في التعليم والرعاية الصحية والثقافة".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تشيد اليوم بشجاعة بطرس الأكبر ومثابرته، ودوره الذي جعل روسيا قوة عظمى.