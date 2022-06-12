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بريطانيا تؤكد أن ‬روسيا تستغل تفوقها العسكري للاستيلاء على سيفيرودونيتسك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن روسيا تستغل تفوقها الكبير في نسبة القوات والمدفعية للاستيلاء تدريجياً على أراض داخل وحول مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

 

وأضافت الوزارة في أحدث إفادة مخابراتية لها على تويتر أن روسيا بدأت على الأرجح في الأسابيع الماضية في الاستعداد لنشر الكتيبة الثالثة من بعض التشكيلات القتالية.

 

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز كاليبر لتدمير مستودع كبير به أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة ترنوبل الأوكرانية.

 

وذكرت إنترفاكس نقلاً عن الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضاً ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من دونيتسك وخاركيف في شرق أوكرانيا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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