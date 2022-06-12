أوكرانيا تكشف عن 300 ألف طن من الحبوب دمرتها الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي السبت، إن ما قد يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب ربما كان مخزناً في مستودعات تقول كييف إنها دُمرت جراء القصف الروسي مطلع الأسبوع الماضي.



وأضاف فيسوتسكي في تصريحات بثها التلفزيون الوطني أن السجلات تفيد بأنه عند بداية الحرب يوم 24 فبراير (شباط)، كانت المستودعات في واحدة من أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا في ميناء ميكولايف على البحر الأسود تحتوي على 250-300 ألف طن من الحبوب، معظمها قمح وذرة.

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن روسيا تستغل تفوقها الكبير في نسبة القوات والمدفعية للاستيلاء تدريجياً على أراض داخل وحول مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

وأضافت الوزارة في أحدث إفادة مخابراتية لها على تويتر أن روسيا بدأت على الأرجح في الأسابيع الماضية في الاستعداد لنشر الكتيبة الثالثة من بعض التشكيلات القتالية.