صحيفة أمريكية تكشف عن أسماء الدول التي تقاوم دعوات الولايات المتحدة بالتحالف ضد روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عدداً من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية تحافظ على العلاقات مع روسيا وتقاوم دعوات الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد موسكو.

وتقول الصحيفة، وفقاً لمحللين، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول وبإصرار إقناع الدول المحايدة، بما في ذلك الهند والبرازيل وإسرائيل ودول الخليج العربي، بفرض عقوبات على الجانب الروسي، وممارسة ضغط دبلوماسي عليه وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وحتى الآن، لم تبدي أي من تلك الدول رغبتها في القيام بذلك، بالرغم من الشراكة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا أمنية مهمة أخرى.

وأضافت: "يعترف المسئولون الأمريكيون بصعوبة محاولة إقناع الدول الأخرى بمواءمة مصالحها مع الدافع الأمريكي والأوروبي لعزل روسيا".

ويرى المحللون أن روسيا تمكنت من تحقيق استرداد الروبل لقيمته بسبب الحفاظ على العلاقات التجارية مع دول "بريكس"، وكذلك فنزويلا وتايلاند.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الصين أدانت محاولات واشنطن لتوسيع التحالف الذي يضم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.