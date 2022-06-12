إحالة 9 اقتراحات برغبة من "الشيوخ" إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء اللازم

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القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة 9 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة للنواب، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.

وتشمل التقارير، تقرير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها ومن النائب محمد صلاح البدرى، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا، بالإضافة إلى تقريرين لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر ومن النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في أعمال البناء

كما تتضمن تقرير للجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

وتشمل تقريرين للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016 لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يساهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين، وكذلك الاقتراح برغبة عن صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصادر بشـأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى رقم 149لسنة2019، بالإضافة الى تقرير لجنة الطاقة والبيئة و القوى العاملة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط وتقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الاقتراح برغبة المقدم النائب رزق علواني والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وانشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.