شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تستقبل 4 ملايين لاجئ أوكراني منذ بدء الهجوم الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت حتى الآن 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضى.

وأضافت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن 24 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل 24 ألفا و700 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.