مصرف الرافدين يوجه تحذيراً لزبائنه

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

حذّر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، زبائنه حاملي بطاقات الدفع الالكترونية من نسخ او تداول او تصوير بطاقاتهم الالكترونية الخاصة بهم عند ترويج معاملاتهم.



وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المصرف يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني من سوء استخدام بطاقاتهم كون بطاقات الدفع الالكترونية لا تعد من المستندات والمستمسكات الثبوتية".



ودعا المصرف، "الزبائن الى ضرورة الحفاظ على بطاقاتهم منعا لعمليات القرصنة والاحتيال من قبل ضعاف النفوس وعدم مشاركتها مع اية جهة او استخدامها في اي وسيلة او الغرض الذي تم إصدارها من أجله".

