تركيا تعلن مقتل أربعة من جنودها داخل العراق

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن مقتل الجنود الأربعة حصل جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، ونشرت أسماء وصور القتلى.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيانات إرهابية.



وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين فضلا عن جنود بين الحين والآخر خلال العملية.

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.