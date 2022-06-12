بيسكوف يؤكد أن بوتين قد يجري لقاءات مع رجال الأعمال في إطار منتدى سان بطرسبورغ الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يجري سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.



وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك خطط لإجراء اللقاء التقليدي للرئيس بوتين مع قادة الشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين في إطار المنتدى قال بيسكوف في حديثه لوكالة "تاس": لا، ليست هناك خطط لإجراء هذا اللقاء العام الجاري".

وأضاف: "لكننا لا نستبعد أن يجري بوتين لقاءات منفصلة مع رجال الأعمال أو مجموعات من رجال الأعمال. عادة يجري بوتين العديد من اللقاءات المماثلة على هامش المنتدى".

ويستخدم بوتين ساحة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تقليديا لبحث القضايا الحيوية مع رجال الأعمال الأجانب. وعادة تجري مثل هذه اللقاءات وراء الأبواب المغلقة، وليست لديها أي مواضيع ملموسة، ويمكن لممثلي الشركات الأجنبية أن يطرحوا أمام الرئيس الروسي كل المسائل التي تثير قلقا لديهم.

وجرى لقاء بوتين مع رجال الأعمال الأجانب في العام الماضي عن طريق مؤتمر الفيديو بسبب القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا. وشارك فيه ممثلو المجتمع الاستثماري الدولي وأكبر الشركات الأجنبية.

وسيجري منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينظمه صندوق "روس كونغرس" من 15 إلى 18 يونيو الجاري بعنوان: "العالم الجديد – الفرص الجديدة".