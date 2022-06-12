شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش القيمة المضافة للأعمال الفنية والتراخيص الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، جلسات مكثفة خلال الأسبوع الجارى، وذلك على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، وذلك على هامش انعقاد الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد 9 تقارير عن الاقتراحات برغبة ونظر تعديلات قانون الرياضة.

وتناقش اللجنة المالية والاقتصادية، اليوم الأحد، " مناخ الاستثمار في مصر" وذلك فيما يخص التراخيص الصناعية وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تبحث اللجنة غدا الإثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الشيخ بشأن الوقوف على معوقات التصدير والتصدي لحلها، وآخر من النائب محمود القط حول تفعيل آليات التمويل العقاري في مصر، واقتراح من النائب يحي الفخراني بشأن "القيمة المضافة للأعمال الفنية" .

كما تنظر اقتراح مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن إعادة النظر في وضع المكسرات الطبيعية كجزء من السلع الاستفزازية مع تخفيض التعريفة الجمركية على استيرادها.