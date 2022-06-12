شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف إصابة و60 وفاة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 22 ألفا و458 إصابة بفيروس كورونا، و60 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و634 ألفا و65، والوفيات إلى 167 ألفا و365 حالة .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و971 ألفا و599 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.