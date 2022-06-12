شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. 48 مليون ناخب يصوتون في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا ، حيث يتنافس ما يقرب من 6300 مرشح في 577 دائرة انتخابية.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في العاصمة الفرنسية في تمام الساعة 8 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأضافت القناة أن رئيس الوزراء السابق "إدوارد فيليب" أدلى بصوته في "لوهافر" التي تقع في النورماندي، شمال غرب فرنسا .