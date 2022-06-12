شكرا لقرائتكم خبر عن سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية يواصلون إضرابهم للمطالبة بزيادة الأجور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إضرابا لليوم السادس بعد أن فشلت المحادثات مع الحكومة في إحراز تقدم بشأن مطالبهم بزيادة الأجور مما عرقل نقل البضائع في المراكز الصناعية والموانئ الرئيسية في البلاد.

وقالت الوزارة إن مسؤولي وزارة النقل اجتمعوا لأكثر من عشر ساعات مع زعماء نقابيين يوم السبت في جولة ثالثة من المفاوضات وحثتهم على العودة إلى العمل و لكن الجانبين أخفقا في تضييق شقة الخلافات.

وقال مسؤول نقابي إنه لا يعرف ما إذا كانت المحادثات ستستمر. وقالت الوزارة إنها ستواصل إجراء محادثات مع الاتحاد، دون الخوض في تفاصيل.

وصرح مسؤول نقابي كبير من منطقة بوسان بأن رؤساء النقابات المحلية في كافة مناطق البلاد اجتمعوا اليوم الأحد لمناقشة خطواتهم التالية.

وكوريا الجنوبية مورد رئيسي لأشباه الموصلات والهواتف الذكية والسيارات والبطاريات والسلع الإلكترونية. وأدى الإضراب إلى تفاقم حالة الغموض بشأن سلاسل التوريد العالمية التي تعطلت بالفعل بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمواجهة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.