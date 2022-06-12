دبلوماسية أميركية تؤكد التزام إدارة بايدن بحل الدولتين قبيل زيارته المنطقة

رام الله: أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف اليوم السبت، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين.

وقالت ليف لدى لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، إن مهمة وفدها إلى المنطقة التحضير لزيارة بايدن الذي يرغب في لقاء عباس وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأميركية وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي.

وأعربت ليف بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن حرص الإدارةالأميركية على خلق البيئة المناسبة وبهدف إعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وقال عباس إن هدفنا هو الخلاص من الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف عباس أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، ولن نساوم على ثوابتنا الوطنية وسنبقى صامدين في أرضنا وقد حان وقت رحيل الاحتلال.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقّعة وقرارات الشرعية الدولية.

وقال عباس إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية

والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأميركية للإرهاب وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن بصفتها شريكا كاملا وملتزما في عملية السلام، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب.

