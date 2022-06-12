الطب العدلي: استقبلنا أكثر من 600 جثة جنائية خلال الشهر الماضي

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي عباس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة الطب العدلي استقبلت مايقارب (618) جثة بينهم 16 قضية تعود للعرب والاجانب خلال شهر أيار الماضي والواردة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة وبقضايا جنائية متعددة توزعت بواقع ( 68%) من الذكور و( 32% ) اناث ".واضاف ان "مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل (36) حالة وفاة متأثر بإطلاقات نارية و (16) جثة اثر حوادث الصعق الكهربائي والسقوط فيما سجلت حوادث الحروق (38) جثة فضلا عن تشريح ( 74 ) جثة من لحوادث المرور كما تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى".

واشار عباس الى، ان "دائرة الطب العدلي تقوم بالتشريح الجنائي للجثة من خلال الفحص الدقيق وتحت طاقم متخصص من الأطباء العدليين لتحديد سبب وطريقة الوفاة وتقييم أي مرض أو إصابة قد تكون حدثت للجثة".

