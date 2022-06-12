فتح صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

فتحت لجان الانتخابات التشريعية في فرنسا أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، للبدء في عملية التصويت



وبدأ التصويت اعتبارا من السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك.

وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه حصنا أمام "المتشددين" في نهاية حملة الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وبعد شهر ونصف شهر على إعادة انتخابه في 24 أبريل/نيسان استعاد ماكرون الحجج نفسها التي طرحها خلال الانتخابات الرئاسية.

ودعا الرئيس الفرنسي مواطنيه إلى إعطائه "أغلبية واضحة" في الجمعية الوطنية، ملوحا بخطر التشدد من جانب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف الذي يشكل "اضطرابات" للبلاد.

وعلى الفرنسيين تجديد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد المقبل، وفي 19 يونيو/حزيران.

والرهان الرئيسي يكمن في ما إذا سيحظى ماكرون بغالبية نسبية أو مطلقة في الجمعية الوطنية وحجم المعارضة لا سيما من اليسار.