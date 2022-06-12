شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا : القوات الروسية كثفت نيران مدفعيتها تجاه ليسيتشانسك وخاركييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كثفت نيران مدفعيتها تجاه "ليسيتشانسك" ، مضيفة أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم في سيفيرو دونيتسك قرب "بوباسكا" و "ماتيو لكن" حيث انسحب الروس .

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن روسيا مازالت تتمتع بإمكانيات كافية لشن حرب طويلة الأمد ،أن القوات الروسية مازالت تقصف ضواحي خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا شمال شرقي البلاد ، وتعرضت المنطقة المحيطة بمدينة تشوركييف بمنطقة ترنوبل غربي أوكرانيا للقصف .