انفجاران في أفغانستان أحدهما يستهدف قوة تابعة لطالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام أفغانية، الأحد، إن انفجارين ضربا البلاد، استهدف الأول إقليم "كنر" الواقع شرقي البلاد، فيما استهدف الثاني قوة عسكرية تابعة لحركة طالبان في ولاية "بدخشان" في الشمال الشرقي.



وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، فإن "الانفجار الأول في إقليم كنر، أوقع عددا من الجرحى وفق المعلومات الأولية".

وقالت مصادر محلية للوكالة "إن أحد عناصر الأمن لحركة طالبان استُهدف في الانفجار الذي ضرب المنطقة الأولى في إقليم كنر".

وفي غضون ذلك، استهدف لغم أيضا سيارة تابعة لطالبان تحمل قوة عسكرية في بدخشان قبل دقائق.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "هرات نيوز"، نقلاً عن مصادر مطلعة فإن "لغماً انفجر في عربة تقل عناصر من قوات طالبان في منطقة كيري التابعة لمدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الانفجار، كما لم يصدر أي تعليق من حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ أغسطس/آب الماضي.

وانفجرت سيارة مفخخة في شرق العاصمة الأفغانية كابول، السبت، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى وعدد من الجرحى.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وعادة ما تلقي حركة طالبان باللائمة على تنظيم داعش ـ ولاية خراسان الإرهابي الذي أعلن سابقا مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مناطق من أفغانستان.