وزير الدفاع الكوري الجنوبي: سنعزز القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، الأحد، أن بلاده ستعزز قدراتها الدفاعية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.



وأضاف، في كلمة خلال قمة "حوار شانجري-لا" الأمنية بسنغافورة: "ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية".

ولفت وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدًا عالميًا".

وحث كوريا الشمالية على الإنهاء الفوري لبرامجها النووية والصاروخية.