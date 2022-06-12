شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصيني: تحسين العلاقات الثنائية يعود للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه اليوم الأحد إن تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أمر يعود للولايات المتحدة موضحا أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة.

وقال وي لأعضاء الوفود المشاركة في حوار شانجريلا بسنغافورة والذي يعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا "نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين واحتوائها. والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. ولا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك".