شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعين أول امرأة وزيرة للخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام رسمية، أمس السبت، إن كوريا الشمالية عينت العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرة جديدة للخارجية. جاء ذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم رأسه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، والأبحاث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، ولم تقدم الوكالة تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري عُقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

ويأتي هذا التعيين مع تحذير الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة، وقولها إنها ستضغط مرة أخرى من أجل فرض عقوبات من الأمم المتحدة إذا تم إجراؤها.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب «عن كثب» احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية.

والتقى وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، والأمريكي لويد أوستن، أمس في سنغافورة.

من جهة أخرى، أدان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية، قائلين إن ذلك وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة للحفاظ على الردع.

والتقى وزير الدفاع لي جونج سوب، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس السبت، في حوار شانجريلا، وهو تجمع أمني آسيوي.