شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يحث على جبهة مشتركة في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بمساعدة الدول الآسيوية، بالتصدي لما قال إنه «تنمر» صيني، واصفا الجهود أنها ضرورية للحيلولة دون تكرار أزمة أوكرانيا في منطقة المحيط الهادئ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واستغل أوستن كلمة أمام مؤتمر «حوار شانجري لا» وهو أكبر مؤتمر أمني في آسيا، أمس السبت، في محاولة لطمأنة المنطقة أنها في «قلب الإستراتيجية الأمريكية الكبرى»، رغم أن الصراع الدائر في أوروبا يستحوذ على اهتمام الولايات المتحدة ويستهلك مواردها.

وفي أول كلمة لوزير الدفاع الأمريكي أمام المؤتمر في سنغافورة، قارن مجددا بين التصرفات الروسية والنهج الصيني «الأكثر قسرا وعدوانية» بشأن مطالباتها الإقليمية، وقال أوستن أمام الحضور الذين اشتملوا على مسؤولي دفاع وأمن من مختلف أنحاء العالم: «الغزو الروسي لأوكرانيا هو ما يحدث عندما يضرب الطغاة بالقواعد التي تحمينا عرض الحائط».

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تشككا متواصلا بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه آسيا، رغم الانفتاح المتجدد للخطاب الأمريكي بشأن الدفاع عن سيادة الدول الأصغر.

وما زال أغلب الدول الآسيوية يركز على موازنة العلاقات مع الصين، وهي القوة الاقتصادية المهيمنة في المنطقة، رغم مخاوف بشأن قوة بكين العسكرية المتزايدة.