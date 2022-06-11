شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أزمة في المستشفيات.. أستراليا تسجيل 70 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أستراليا 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، وهي أكبر حصيلة منذ أكثر من أسبوعين.

إلا أن 13 من إجمالي حالات الوفاة حدثت في ولاية ساوث أستراليا بين شهري كانون الثاني/ يناير و أيار/ مايو لكن لم يتم تسجيلها، وكان من بينهم امرأة في العقد السادس من العمر ورجل في العقد السابع، حسبما ذكرت أسوشيتد برس الأسترالية اليوم السبت.

وتم تسجيل ما يربو على 25 ألف حالة إصابة جديدة على مستوى البلاد اليوم السبت ، فيما يخضع 2651 شخصا للعلاج من الفيروس في المستشفى، وهو أقل عدد منذ مطلع حزيران/ يونيو.

وفي ذات الوقت، تشير مجموعة من الأطباء الاستراليون الذين ما زالوا في مرحلة التمرين إلى أن لديهم مخاوف كبيرة إزاء مستقبل قطاع الرعاية الصحية حيث يعاني كبار الأطباء والأطباء الأقدم من الإجهاد بسبب أمور من بينها تفشى كوفيد- 19 والإنفلونزا.