شكرا لقرائتكم خبر نواب: مسدس نصرالله يهدد بتدمير لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر نواب في البرلمان اللبناني الجديد من تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصرالله المتهورة، وأكدوا أنها ستدخل البلاد في نفق مظلم، وقد تؤدي إلى تدمير الوطن، على خلفية دخوله على خط ملف ترسيم الحدود البحري مع إسرائيل.

وأكد النائب في حزب «القوات اللبنانية» فادي كرم في حسابه على «تويتر» «دخول حزب الله إلى ملف الترسيم الحدودي البحري لا يجب أن يكون إلا من خلال مؤسسات الدولة، مثل كل القوى اللبنانية وليس كمفاوض يحدد الشروط والسقوف ويصادر قرار الدولة»، وأضاف «عند كل أزمة حدودية يؤدي تدخل حزب الله إلى عرقلة مصالح لبنان الاستراتيجية وإلى تعميق معاناة اللبنانيين»، حسب موقع (العين الإخبارية) الإماراتي.

وأشار النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» مروان حمادة إلى أن «نصرالله وضع مسدسا على الطاولة، وأي حرب ستدمر لبنان»، وشدد في حديث إذاعي أن «المطلوب في مسألة الحدود هو وحدة الموقف والهدوء» وتابع «أي حرب في المنطقة ستدمر لبنان الذي سيدفع ثمنا أغلى بكثير من ثروات مياهه».

وعد حمادة أن «نصرالله وضع مسدس على الطاولة باتجاه الرؤساء الثلاثة والجيش اللبناني قبل وصول الوسيط الأمريكي إلى لبنان، وكأنه يذكر (الجميع) أن قرار السلم أو الحرب عنده». ووصف رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض نصرالله بأنه «المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية»، وقال في تغريدة على «تويتر» «نصرالله بمثابة مرشد أعلى للجمهورية يستمر بتوزيع التعليمات والإرشادات إلى طاقم الحكم الصوري».

وتابع «حتى إشعار آخر تستمر ميليشيات حزب الله بالقبض على القرارات الاستراتيجية؛ فمن يعلن الحرب ويخرب علاقات لبنان الخارجية لن يتوانى عن تقديم نفسه حفارا للنفط وحاميه»، ولفت إلى أن «ميليشيات حزب الله ما أقحمت نفسها بملف لبناني إلا وحل به الخراب.. واليوم مع تغلغلها بتفاصيل الثروة النفطية، فلنستعد للأسوأ».