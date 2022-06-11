شكرا لقرائتكم خبر نواب: مسدس نصرالله يهدد بتدمير لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد النائب في حزب «القوات اللبنانية» فادي كرم في حسابه على «تويتر» «دخول حزب الله إلى ملف الترسيم الحدودي البحري لا يجب أن يكون إلا من خلال مؤسسات الدولة، مثل كل القوى اللبنانية وليس كمفاوض يحدد الشروط والسقوف ويصادر قرار الدولة»، وأضاف «عند كل أزمة حدودية يؤدي تدخل حزب الله إلى عرقلة مصالح لبنان الاستراتيجية وإلى تعميق معاناة اللبنانيين»، حسب موقع (العين الإخبارية) الإماراتي.وأشار النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» مروان حمادة إلى أن «نصرالله وضع مسدسا على الطاولة، وأي حرب ستدمر لبنان»، وشدد في حديث إذاعي أن «المطلوب في مسألة الحدود هو وحدة الموقف والهدوء» وتابع «أي حرب في المنطقة ستدمر لبنان الذي سيدفع ثمنا أغلى بكثير من ثروات مياهه».
وعد حمادة أن «نصرالله وضع مسدس على الطاولة باتجاه الرؤساء الثلاثة والجيش اللبناني قبل وصول الوسيط الأمريكي إلى لبنان، وكأنه يذكر (الجميع) أن قرار السلم أو الحرب عنده». ووصف رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض نصرالله بأنه «المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية»، وقال في تغريدة على «تويتر» «نصرالله بمثابة مرشد أعلى للجمهورية يستمر بتوزيع التعليمات والإرشادات إلى طاقم الحكم الصوري».
وتابع «حتى إشعار آخر تستمر ميليشيات حزب الله بالقبض على القرارات الاستراتيجية؛ فمن يعلن الحرب ويخرب علاقات لبنان الخارجية لن يتوانى عن تقديم نفسه حفارا للنفط وحاميه»، ولفت إلى أن «ميليشيات حزب الله ما أقحمت نفسها بملف لبناني إلا وحل به الخراب.. واليوم مع تغلغلها بتفاصيل الثروة النفطية، فلنستعد للأسوأ».
كانت هذه تفاصيل خبر نواب: مسدس نصرالله يهدد بتدمير لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.