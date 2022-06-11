شكرا لقرائتكم خبر تصريح المقابر يفضح مشروع الموت الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الحكومة اليمنية التصريحات التي أطلقها رئيس الوفد الحوثي المفاوض في مباحثات عمّان يحيى الرزامي، بحق أبناء تعز، بأنها استفزازية وتعكس حقيقة المشروع الحوثي القائم على الموت.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تغريدة على تويتر «تصريحات المدعو يحيى عبدالله الرزامي رئيس وفد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمفاوضات الأردن، تعكس حقيقة المشروع الذي تحمله الميليشيات لليمن والذي هو الموت والخراب والدمار والمقابر، وعدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية والأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمنيون».

ووصف الوزير تصريحات الرزامي بـ«الاستفزازية»، مشيرا إلى أنها تأتي في ظل خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في مختلف جبهات تعز، واستهداف للأحياء السكنية والمدنيين بمختلف أنواع الأسلحة والقناصة، وتقارير عن عمليات تحشيد متواصلة ودفع بالعربات العسكرية نحو المحافظة.

وأوضح أن هذه التصريحات التي أطلقها القيادي الحوثي عبر وسائل الإعلام تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، واستهتار بالضغوط الدولية والشعبية المنادية برفع الحصار الغاشم عن تعز، ووضع حد للمعاناة التي يقاسيها الملايين من أبناء المحافظة «الأكثر كثافة بشرية» منذ 7 سنوات.

وكان القيادي الحوثي قال في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله صنعاء قادما من الأردن، إن جماعته لن تفتح الطرق إلى تعز وإنما ستفتح لهم مقابر جديدة في تصريحات أثارت موجة سخط شعبي كبير.

من جهته، أعلن الجيش اليمني، مقتل 3 من جنوده وإصابة 21 آخرين بنيران جماعة الحوثي، رغم الهدنة السارية في البلاد، واتهم المركز الإعلامي للجيش، في بيان، الحوثيين «بارتكاب 96 خرقا للهدنة الأممية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وحجة (غرب) وتعز (جنوب غرب) والضالع (جنوب) ومأرب (وسط)»، وأضاف المركز، أنه «نتج عن بعض الخروقات استشهاد 3 جنود وجرح 21 آخرين في مختلف هذه الجبهات».

إلى ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «إن اليمن واحدة من أكثر البلدان تلوثا على وجه الأرض بالذخائر التي لم تنفجر بعد».

وأشارت اللجنة، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في الفيس بوك، أنها «قامت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني، بدعم الجهود الرامية لتوعية فئات المجتمع الأشد تضررا بمخاطر الذخائر التي لم تنفجر بعد». وأعربت عن أسفها أن اليمن تعد واحدة من أكثر البلدان تلوثا على وجه الأرض بتلك الذخائر، مؤكدة أن التوعية «يمكن أن تساعد المجتمعات على تبني تدابير أكثر أمانا بهذا الخصوص».

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