إسرائيل تضرب مطار دمشق وتقتل وتصيب 45 سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 5 مدنيين سوريين حتفهم، وأصيب 40 آخرون في انفجار لغم بريف درعا جنوب سوريا، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس.

وأفادت الوكالة بـ«استشهاد وإصابة 45 مدنيا يعملون بحصاد القمح بانفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا».

من جهتها، أعلنت وزارة النقل السورية أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.

وبينت أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر.

وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على «إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية».

وأكدت أن وسائط الدفاع الجوي السوري «تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية».