العثور على جثامين 4 سودانيين في موريتانيا

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وأعلن رسميا العثور على الأربعة بعد أيام من فقدانهم وقد لقوا حتفهم عطشا بعد اختفاء سيارتهم في منطقة تيرس زمور شمال موريتانيا ( 750 كلم شمال نواكشوط العاصمة).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الموريتانية أمس، العثور على جثامين أربعة سودانيين، فقدوا منذ أكثر من أسبوع شمال البلاد، كانوا ينقبون عن الذهب.وأعلن رسميا العثور على الأربعة بعد أيام من فقدانهم وقد لقوا حتفهم عطشا بعد اختفاء سيارتهم في منطقة تيرس زمور شمال موريتانيا ( 750 كلم شمال نواكشوط العاصمة).

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