احتجاجات حاشدة بالهند بسبب التصريحات المسيئة

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وذكرت وكالة أنباء - آسيان نيوز إنترناشيونال - الهندية أن ألوف المسلمين نزلوا في الشوارع عقب صلاة الجمعة مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتحدثين باسم حزب بهارتيا جانات الهندي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الهند أمس الأول، احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الصادرة عن مسؤولين في الحزب الحاكم.وذكرت وكالة أنباء - آسيان نيوز إنترناشيونال - الهندية أن ألوف المسلمين نزلوا في الشوارع عقب صلاة الجمعة مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتحدثين باسم حزب بهارتيا جانات الهندي.

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