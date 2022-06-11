شكرا لقرائتكم خبر بايدن و19 زعيما يوقعون إعلانا بشأن الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن و19 زعيما لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، إعلانا طال انتظاره لتوسيع الطرق القانونية للمهاجرين واللاجئين وتوفير تمويل جديد لمساعدة الدول على استضافتهم.

وقال بايدن وهو ينضم إلى مجموعة من القادة الإقليميين للتوقيع على ما يسمى بإعلان لوس أنجلوس «كل منا يوقع على الالتزامات التي تعترف بالتحديات التي نواجهها جميعا والمسؤولية التي تؤثر على كل دولنا».

وكان من بين الدول الموقعة على الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها في اليوم الأخير من قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس، أمريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وهي أربع دول كانت هناك شكوك بشأن التزامها.