بايدن و19 زعيما يوقعون إعلانا بشأن الهجرة

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وقال بايدن وهو ينضم إلى مجموعة من القادة الإقليميين للتوقيع على ما يسمى بإعلان لوس أنجلوس «كل منا يوقع على الالتزامات التي تعترف بالتحديات التي نواجهها جميعا والمسؤولية التي تؤثر على كل دولنا».وكان من بين الدول الموقعة على الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها في اليوم الأخير من قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس، أمريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وهي أربع دول كانت هناك شكوك بشأن التزامها.
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