شكرا لقرائتكم خبر عن المكملات الغذائية وإدراج مضخة الأنسولين بالتأمين الصحى على مائدة "صحة الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، جلسات مكثفة خلال الأسبوع الجارى، وذلك على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، وذلك على هامش انعقاد الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد 9 تقارير عن الاقتراحات برغبة، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، والتأشيرات العامة المرافقة له، ونظر تقرير لجنة الشباب والرياضة، بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وتبحث لجنة الصحة، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحى بشأن خطة الحكومة لزيادة نسبة الاعتمادات المالية لبند الصحة والإسراع في دخول منظومة التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، كما تنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إدراج بعض التخصصات الطبية إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة، بحضور ممثلي حكومة.

وتطرح لجنة الصحة، الإثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن تغير بروتوكول التأمين الصحي الخاص بعمليات زراعة القوقعة، وتنظر اللجنة مقترح آخر من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء وحدة حسابية بالتأمين الصحي بالخارجة وفصلها عن التأمين الصحي بأسيوط ونقل تبعيتها إلى محافظة الوادي الجديد.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، مناقشة الاقتراح المقدم منها بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد آليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء، اقتراحات الأولى بشأن تطوير منظومة الصحة الالكترونية لمنصة شاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة، وآخر بشأن قرار وزارة الصحة حول عدم تحرك عربات الإسعاف إلا بعد التنسيق مع المستشفى، وآخر حول إدراج مضخة الأنسولين ضمن التأمين الصحي وصرفها للأطفال المصابين بمرض السكري ، كما تنظر اقتراح بشأن إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان .