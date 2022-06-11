شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: غالبية الشعب اليمنى تؤمن بالدور المصرى فى حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد بدر الدين زايد سفير مصر الأسبق في اليمن، مساعد وزير الخارجية السابق، إن توقيت زيارة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، مهم في ضوء أنه يستهل نشاط خارجي برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضي، أنه من الصعب إنهاء الأزمة، لأنها ممتدة 8 سنوات ومعضلة كبيرة، بدأت باعتداء الحوثيين على لاشرعية وشل قدرة الدولة على إدارة عملها، وشل الممارسات اليمنية الطبيعية في الخارج.

وذكر سفير مصر الأسبق في اليمن، أن الشعب اليمني يتعرض لظروف من أصعب ما يمكن، لافتا إلى أن الدولة شبه متوقفة في غالبية المجالات.

وأكد سفير مصر الأسبق في اليمن، أن موافقة مصر على إعادة تسيير رحلات جوية بين القاهرة وصنعاء يهدف لتحسين حياة الشعب اليمني الشقيق، موضحا أن الدعم المصري في ثورته هو الذى نقل اليمن من العصور الوسطى للعصر الحديث.

وأشار سفير مصر الأسبق في اليمن، إلى علاقات اجتماعية قوية ترب الشعبين المصري واليمني، مضيفا أن مصر تستطيع أن تقدم الكثير في الملف اليمني، فمصر مقبولة بشدة لدى الشعب اليمني، فغالبية الشعب اليمني يؤمنون بالدور المصري في حل أزمته.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك في قصر الاتحادية.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، في زيارته الرسمية الأولى لوطنه الثاني "مصر" عقب توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني متمنيًا له ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني، التوفيق في مهمتهم الجديدة، مصيفًا :"أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم، في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة، ملقاة على عاتقكم، لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق".