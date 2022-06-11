"تعليم الشيوخ تنظر منظومة الابتكار وتأهيل طلبة "التربية" لسد عجز المعلمين

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القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، جلسات مكثفة خلال الأسبوع الجارى وذلك على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، وذلك على هامش انعقاد الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد 9 تقارير عن الاقتراحات برغبة، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، والتأشيرات العامة المرافقة له، ونظر تقرير لجنة الشباب والرياضة، بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وتطرح لجنة التعليم على مائدتها، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن" تأهيل الطلبة بكلية التربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محب الرافعي، والنائبة هبة مكرم، بشأن تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين بسبب معامل تأثير المجلات العلمية، بحضور ممثلي حكومة.

وتناقش اللجنة الإثنين المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى حول استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتنظر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كاميليا صبحي بشأن إصدار ميثاق التعليم .

كما تجتمع لجنة الطاقة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من لجنة الصحة والسكان، بشأن إعداد ورقة عمل عن العلاقة بين التغيرات البيئية والمناخية على صحة الإنسان العضوية والنفسية، بالإضافة إلى طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمقرر أن تستكمل مناقشته الإثنين المقبل، فيما تعقد اللجنة اجتماع آخر، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى زكى بشأن إنشاء مرصد لأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ إجراءات التكيف والمرونة في القارة الإفريقية، بحضور ممثلي الحكومة.