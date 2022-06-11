شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية تعرب عن قلقها جراء الاشتباكات في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّرت بعثة الدعم في ليبيا عن قلقها جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الجمعة، وأنباء أخرى عن تحشيدات بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس .

وأكدت البعثة الأممية في بيان اليوم أن هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، مناشدة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحلّ جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أو الوطني عبر الحوار ، مشيدة في الوقت نفسه بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة .

ونوهت البعثة في بيانها بما تبذله الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والأطراف الليبية المعنية من جهود حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكّن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.