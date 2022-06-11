الإطار التنسيقي يوضح سبب تصويته على قانون 'الدعم الطارئ'

وقال العطواني في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "عدم تشكيل الحكومة لغاية الآن هو فشل لمجلس النواب"، لافتاً إلى أنه من الصعب الدعوة إلى انتخابات جديدة لاسيما أن الأسباب الحالية غير مقنعة ولا مبررة لإعادة الاقتراع".وأضاف، أن "الدعوة الى حل البرلمان تعتبر هزيمة"، مؤكداً أنه "لا مسار لحل البرلمان الا البرلمان نفسه ولا توجه نيابي حالي لهذا الامر".

ورجح رئيس كتلة دولة القانون، أن يكون الشهر الحالي "مفصلي للعملية السياسية وإنهاء الخلافات بين الكتل".

ورأى، أن "فكرة المعارضة في العراق غير ناضجة وهدفها هو إسقاط الحكومة والنيل منها".

وتابع، أن "التحالف الثلاثي لا يمكنه تشكيل حكومة أغلبية"، مرجحاً أن تكون "هناك أيادي خارجية تساهم في إطالة أمد الأزمة في العراق".



وبشأن قانون الأمن الغذائي، بين العطواني، أن "القانون يخدم جميع المكونات وتصويت الإطار التنسيقي عليه ليس مغازلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".