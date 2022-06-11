شكرا لقرائتكم خبر كييف: مقتل 32 ألف جندي روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة الأركان العامة للجيش في أوكرانيا «إن القوات الأوكرانية قتلت نحو 32 ألفا و50 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي والحادي عشر من يونيو الجاري. جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية «دمر المدافعون الأوكرانيون 1419 دبابة و3466 عربة قتال مدرعة و712 قطعة مدفعية و222 نظم إطلاق صاروخية متعددة و97 نظم مضادة للطائرات، و212 طائرة حربية و178 طائرة مروحية». وأضاف «تم أيضا تدمير 579 مركبة مسيرة عملياتية وتكتيكية و125 صاروخ كروز و13 قطعة بحرية و2448 عربة أخرى وشاحنات صهاريج و54 قطعة من المعدات الخاصة». وأضاف «تم أيضا تدمير 579 مركبة مسيرة عملياتية وتكتيكية و125 صاروخ كروز و13 قطعة بحرية و2448 عربة أخرى وشاحنات صهاريج و54 قطعة من المعدات الخاصة».

كانت هذه تفاصيل خبر كييف: مقتل 32 ألف جندي روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.